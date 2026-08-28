Президент объявил о предстоящих назначениях в Казахстане

Выступая 28 августа 2026 года на открытии первой сессии Курултая РК первого созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о предстоящих назначениях, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил президент, согласно Конституции, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.

"В связи с этим после того, как сформируется структура Курултая, я внесу на рассмотрение депутатов кандидатуры вице-президента и премьер-министра. Затем, после консультаций с вами, я назначу членов правительства. Кроме того, будет произведено назначение на новую должность заместителя председателя Совета безопасности". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, после того, как будет полностью сформирован состав Курултая и правительства, он обнародует ежегодное Послание народу Казахстана.

"Все инициативы, обозначенные в Послании, представители исполнительной и законодательной власти должны будут совместно, своевременно и качественно реализовать. Все должностные лица, особенно те, кто только приступает к своим обязанностям, должны четко понимать общие цели и задачи, стоящие перед нами". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Правительстве Республики Казахстан". В связи со сложением полномочий правительства РК перед вновь избранным Курултаем президент постановил правительству "исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан".