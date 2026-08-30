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Общество

Непослушный казахстанец получил год колонии и пожизненный запрет на вождение

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 18:08 Фото: pexels
Житель Шынгырлауского района приговорен к году лишения свободы и пожизненному лишению водительских прав за то, что снова сел за руль в нетрезвом виде, уже имея 7-летний запрет на вождение, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 августа 2026 года пишет "Мой город". По данным издания, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Тогда суд назначил ему 20 суток ареста и лишил права управления транспортом на 7 лет – до 2030 года. Однако выводов сельчанин не сделал и повторно попался пьяным за рулем, совершив уже уголовное правонарушение.

"Учитывая личность подсудимого и общественную опасность его поступка, суд приговорил его к одному году лишения свободы. Кроме того, нарушителя пожизненно лишили права управлять авто", – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее жителя Павлодара через суд лишили водительских прав из-за диагноза, который он отрицал.

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Канат Болысбек
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