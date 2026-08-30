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Общество

Казахстанка выбросила мусор посреди улицы и ее вычислили по чеку из пакета

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 22:20 Фото: Zakon.kz
Жительницу пригорода Актау, оставившую мусор посреди улицы, удалось установить благодаря чеку, найденному среди выброшенных отходов. Ее привлекли к ответственности по закону, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 30 августа 2026 года издание Lada.kz, жители сняли на видео большую кучу мусора, появившуюся на одной из улиц села. После обращения местные власти прибыли на место вместе с сотрудниками полиции.

Как сообщили в акимате Тупкараганского района, по поручению главы села Асхата Шайхиева по факту нарушения были приняты соответствующие меры.

"Во время осмотра мусорной кучи сотрудники обнаружили среди отходов квитанцию из магазина. С ее помощью при содействии полиции удалось установить нарушительницу", – говорится в сообщении.

На сельчанку составили административный протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов). Ей назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

После случившегося женщина извинилась перед сельчанами и пообещала, что подобная ситуация больше не повторится.

Оставленную ею кучу мусора поручили убрать ответственному за санитарную чистоту ГКП "Таза-Тупкараган".

1 августа 2026 года сообщалось, что казахстанец выбросил мусор из окна машины и попал в объектив дрона. Инцидент был зафиксирован в Шымкенте, а в полиции раскрыли его подробности.

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Канат Болысбек
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