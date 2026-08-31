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Общество

В Казахстане запускают новый инвестиционный цикл на 78,6 млрд долларов

В Казахстане запускают новый инвестиционный цикл, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 08:13 Фото: Zakon.kz
В рамках формирования нового инвестиционного цикла в Казахстане сейчас в работе находятся 215 инвестиционных проектов общей стоимостью 78,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, с начала 2026 года уже заключено 25 инвестиционных соглашений примерно на 4,4 трлн тенге. Проекты охватывают фармацевтику, энергетику, металлургию, агропромышленный комплекс, инфраструктуру и здравоохранение.

В Казахстане запускают новый инвестиционный цикл, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 08:13

Фото: пресс-служба правительства РК

Особое внимание уделяется локализации производства. Так, 173 млрд тенге направят на четыре новых фармацевтических проекта, которые позволят выпускать в Казахстане 356 наименований лекарственных средств.

В Казахстане запускают новый инвестиционный цикл, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 08:13

Фото: пресс-служба правительства РК

"Крупные проекты планируются и в сфере глубокой переработки сельхозсырья", – говорится в сообщении.

В частности, инвесторы намерены перерабатывать пшеницу, кукурузу и зернобобовые культуры, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью. А самым масштабным проектом может стать создание в Экибастузе "Долины центров обработки данных".

"На площадке площадью 200 гектаров планируется разместить инфраструктуру для облачных сервисов, вычислений и искусственного интеллекта. Объем инвестиций оценивается примерно в 30 млрд долларов, энергетическая мощность – от 300 МВт до 1 ГВт", – рассказали в пресс-службе правительства.
В Казахстане запускают новый инвестиционный цикл, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 08:13

Фото: пресс-служба правительства РК

При этом инвестиции в основной капитал Казахстана за 2019-2025 годы выросли в 1,9 раза и достигли 23,5 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности объем вложений за этот период увеличился втрое, до 3 трлн тенге.

В соответствии с Посланием Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана формирует новую модель развития человеческого капитала, которая охватит все этапы. Об этом также ранее рассказали в пресс-службе правительства.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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