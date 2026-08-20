Раскрыты масштабные планы Минэнерго после недавнего блэкаута

В Казахстане ведут работу над обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения страны, сообщает Zakon.kz.

20 августа 2026 года Министерство энергетики рассказало о планах по наращиванию генерирующих мощностей и созданию необходимого резерва электроэнергии.

Так, в 2027 году планируется ввести 845 МВт новых энергомощностей.

"В частности, предусмотрен ввод пяти газотурбинных установок на Жамбылской ГРЭС общей мощностью 210 МВт, парогазовой установки на ТОО "МАЭК" мощностью 160 МВт, первого этапа проекта ТОО "Баскуат Энергопром" – пять газопоршневых установок общей мощностью 34,7 МВт, а также парогазовой установки ТОО "Kazakhmys Energy" мощностью 70 МВт", – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется реализация проектов ВИЭ (возобновляемые источники энергии) мощностью 570 МВт. В их числе солнечная электростанция (СЭС) в Алматинской области мощностью 100 МВт, три СЭС в Кызылординской области – 70 МВт, две ВЭС в Актюбинской области мощностью по 100 МВт каждая, ВЭС в Кызылординской области – 50 МВт, ВЭС в Туркестанской области – 50 МВт, две ВЭС в области Абай общей мощностью 100 МВт.

"Ввод новых мощностей позволит уже в первом квартале 2027 года покрыть потребности страны в электроэнергии. К концу 2027 года ожидается формирование профицита электроэнергии порядка 1,3 млрд кВт·ч", – уверены в Минэнерго.

Там отметили, что в 2026 году в Казахстане ожидается ввод около 2,6 ГВт новых энергомощностей. В частности, планируется ввод четырех газовых электростанций, расширение двух действующих электростанций, а также 10 новых объектов возобновляемых источников энергии.

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