Восемь областей Казахстана остались без света: стали известны новые детали

Днем 14 августа 2026 года в Казахстане произошел масштабный сбой в энергосистеме: из-за аварии на ГЭС в Кыргызстане без света временно остались жители сразу восьми областей страны. Об этом рассказали в АО "KEGOC", сообщает Zakon.kz.

По данным компании, на Токтогульской ГЭС отключились два гидрогенератора общей мощностью 600 МВт. Это привело к набросу мощности на транзит Север – Юг и его перегрузке.

В результате сработала противоаварийная автоматика, после чего Южная зона Казахстана отделилась от Единой энергосистемы страны и энергосистем Объединенной энергосистемы Центральной Азии.

"В результате были отключения потребителей в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях. А также в Карагандинской, Улытауской, Абайской областях в Северной зоне ЕЭС Казахстана", – пояснили в АО "KEGOC".

В KEGOC сообщили, что восстановительные работы начались практически сразу.

В 14:47 энергоснабжение потребителей в Карагандинской, Улытауской и Абайской областях было полностью восстановлено.

В 16:26 электроснабжение восстановили в Алматинской и Жетысуской областях, а еще через восемь минут – в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

В компании уточнили, что в 16:12 напряжение было подано в Алматинский энергоузел и дана команда снять ограничения. В 16:26 была синхронизирована параллельная работа с Объединенной энергосистемой Центральной Азии, после чего схема энергосистемы была полностью восстановлена.

В KEGOC подчеркнули, что причины технологического нарушения будут расследованы специальной комиссией.

Днем 14 августа блэкаут случился в Алматы и Алматинской области. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.