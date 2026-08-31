Казахстанский фотограф за день встретил 11 медведей на востоке страны

Фотограф из Риддера Александр Клименко запечатлел целое поселение хищников в районе Ивановского хребта в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Noks.kz, мужчина специально отправился к горному хребту, чтобы сделать снимки хищников в естественной среде, но количество особей его удивило.

"Полностью согласен с мнением специалистов: нынешний год можно назвать рекордным по численности медведей в алтайских лесах. Только за один день в районе Ивановского хребта я насчитал 11 особей. С одной из них удалось встретиться довольно близко – получился отличный кадр. Остальные держались на почтительном расстоянии", – рассказал Александр Клименко.

По словам фотографа, почти все звери находились на открытых пространствах. Они раскапывали почву на горных склонах и добывали корни трав, которые служат им пищей. Такое поведение, как считает мужчина, явный сигнал: из-за перенаселения в тайге начинается нехватка еды.

"Прошлое лето оказалось неурожайным на кедровую шишку, а она входит в их рацион. В итоге хищники все чаще выходят к окраинам города, обследуют дачные участки и окрестные посадки", – добавил фотограф.

По словам биологов, у самцов медведей закреплены определенные территории, которые они ревностно контролируют. Молодым животным там места не остается. Именно поэтому более слабые особи в предосенний период вытесняются сильными и оказываются в местах, где неизбежна встреча с человеком.

Так и произошло месяц назад. На 58-летнего жителя Риддера напал медведь, и тому едва удалось спастись. Пострадавший продолжительное время провел в больнице, а 28 августа 2026 года рассказал о том, как медведь напал на него и что помогло выжить в этой схватке.

Между тем в отряде оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства подтвердили: в регионе развелось много медведей. В 2025 году инспекторы отмечали, что медведицы принесли большой приплод – у каждой было по два-три медвежонка. Но прошлый и нынешний годы выдались неурожайными. Из-за заморозков и засухи в лесу практически нет урожая ягод и кедровых орехов. Возможно, по этой причине медведи выходят к людям – ищут пропитание на свалках, заброшенных дачах, в огородах.