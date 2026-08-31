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Общество

Казахстанец поверил обещаниям о высокой прибыли и чуть не лишился машины

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Житель Костаная поверил в предложение о высоком доходе от инвестиций и, чтобы "заработать", собирался заложить автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции (ДП) Костанайской области 31 августа 2026 года, мужчина зарегистрировался на псевдоинвестиционной платформе и перевел неизвестным лицам более 1 млн тенге. В дальнейшем лжефинансовые консультанты потребовали внести дополнительные средства под предлогом получения прибыли и оплаты различных комиссий.

"Пытаясь найти необходимую сумму, мужчина решил заложить свой автомобиль, оцененный в 1,4 млн тенге. О происходящем узнал его знакомый, который заподозрил мошенничество и незамедлительно сообщил в полицию по номеру", – рассказали в ДП Костанайской области.

Полицейским удалось убедить мужчину отказаться от дальнейшего перевода денег.

"Обещания гарантированной высокой прибыли, требования срочно перевести деньги или оплатить "комиссию", "налог" либо "разблокировку счета" являются признаками мошенничества", – напомнили в полиции.

При возникновении подозрений следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

В Департаменте по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел РК рассказали, как распознать лжеинвестиционные компании и что делать, если вы столкнулись с мошенниками.

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Камила Салкымбаева
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