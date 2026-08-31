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Общество

Избивали котят и напали на волонтеров: инцидент с участием детей в Актау дошел до полиции

дети издевались над котятами в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 23:20 Фото: magnific.com
В Актау дети устроили жестокую расправу над тремя котятами. Беспомощных животных швыряли и избивали прямо в подъезде многоэтажки. Жуткие кадры случайно обнаружила жительница дома, когда просматривала записи с камеры, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры рассказали КТК, что все участники расправы – несовершеннолетние, причем живут они в этом же доме, но в разных квартирах. Котята, говорят зоозащитники, на бесхозных похожи не были. Скорее всего, у них есть хозяева. Найти их пока не удалось. О случившемся случайно узнала одна из соседок. Женщина просмотрела записи с камеры и увидела происходящее. Она вызвала волонтеров и попросила забрать животных. Но когда те приехали за котятами, сами оказались в центре конфликта.

По словам зоозащитников, родственники детей набросились на них с оскорблениями и агрессией. Несмотря на скандал, котят волонтерам все же удалось увезти. Теперь они находятся на временной передержке.

В полиции заявили, что в отношении родителей несовершеннолетних составили административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее сообщалось, какие животные и в каких случаях подлежат отлову и умерщвлению.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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