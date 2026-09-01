Жителям трех городов Казахстана сделали важное предупреждение на 1 сентября

Сразу три крупных города Казахстана сегодня накроют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим жителей призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":

"1 сентября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Уральске, Атырау, Актобе".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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31 августа 2026 года о неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей Павлодара, Актобе, Астаны и Атырау.