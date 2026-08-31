Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 1 сентября: где ожидаются заморозки

В 16 областях Казахстана на 1 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ожидается ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, ночью в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на юге, в центре, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 15 м/с. В Конаеве временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на севере области град. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 1 градус.

Ночью на востоке, юге области Абай ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, днем на юго-востоке области порывы 15 м/с. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), днем на востоке, в горных районах области дождь, гроза. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с.

На северо-востоке, в центре Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, днем в горных районах области дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с. В центре, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 25 м/с. Ночью на юге области ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что 1 сентября будет непростым для казахстанцев из-за дождя, снега, гроз и пыльных бурь.