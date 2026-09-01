Движение для авто изменят на крупном проспекте Астаны до 10 сентября

В Астане участок крупной и важной магистрали перекроют на 10 дней в связи с ремонтом. Речь – о пр. Н. Тлендиева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 сентября 2026 года, проинформировали в столичном акимате:

"В Астане ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна пр. Н. Тлендиева на участке от ул. Коктал до ул. Маскеу. В связи с этим с 1 по 10 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке".

При этом, как уточнили в акимате мегаполиса, движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях .

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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