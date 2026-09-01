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Общество

Движение для авто изменят на крупном проспекте Астаны до 10 сентября

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:18 Фото: Zakon.kz
В Астане участок крупной и важной магистрали перекроют на 10 дней в связи с ремонтом. Речь – о пр. Н. Тлендиева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 сентября 2026 года, проинформировали в столичном акимате:

"В Астане ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна пр. Н. Тлендиева на участке от ул. Коктал до ул. Маскеу. В связи с этим с 1 по 10 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке".

При этом, как уточнили в акимате мегаполиса, движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Астана, проспект, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:18

Фото: Telegram/astana_newss

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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28 августа 2026 года Международный аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важным предупреждением. Речь – о временном закрытии уличного входа на станцию LRT "Әуежай".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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