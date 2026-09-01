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Происшествия

Полицейского нашли мертвым во время отпуска на юге Казахстана: что произошло

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:46 Фото: unsplash
В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что полицейского нашли мертвым в Кызылординской области. В Департаменте полиции (ДП) региона раскрыли детали трагедии, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Telegram-канала egovpress, тело полицейского 1988 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено в гараже, расположенном во дворе частного дома.

Мы обратились за официальным комментарием в пресс-службу ДП Кызылординской области, где нам сообщили следующее:

"В Аральском районе в ходе конфликта на бытовой почве участковому инспектору полиции были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. На момент происшествия сотрудник находился в отпуске. Возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию".

Ранее, как отметили в пресс-службе полиции региона, подозреваемый неоднократно привлекался погибшим участковым инспектором к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

В отношении него также выносились защитные предписания.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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