Полицейского нашли мертвым во время отпуска на юге Казахстана: что произошло

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что полицейского нашли мертвым в Кызылординской области. В Департаменте полиции (ДП) региона раскрыли детали трагедии, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Telegram-канала egovpress, тело полицейского 1988 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено в гараже, расположенном во дворе частного дома.

Мы обратились за официальным комментарием в пресс-службу ДП Кызылординской области, где нам сообщили следующее:

"В Аральском районе в ходе конфликта на бытовой почве участковому инспектору полиции были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. На момент происшествия сотрудник находился в отпуске. Возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию".

Ранее, как отметили в пресс-службе полиции региона, подозреваемый неоднократно привлекался погибшим участковым инспектором к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

В отношении него также выносились защитные предписания.

Материал по теме Полицейского из Алматы убили и сожгли – тело нашли недалеко от трассы в Алматинской области

25 августа 2026 года стало известно, что женщина убила сожителя в Западно-Казахстанской области. Ей вынесли приговор.