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Общество

Вместо букета – вялые цветы: казахстанец добился справедливости через чиновников

Букеты, цветы, подарочные букеты, флористика, флористы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 01:14 Фото: Zakon.kz
Житель Мангистауской области смог добиться справедливости после того, как ему доставили вялый букет, совершенно не похожий на красиво оформленный заказ. На сторону покупателя встали специалисты местного Департамента торговли и защиты прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей Казахстана. По их данным, мужчина решил сделать подарок и заранее заказать цветочную композицию. При выборе товара он ориентировался на фотографию, предоставленную продавцом.

Однако в момент вручения заказчика ждал неприятный сюрприз: доставленные цветы оказались увядшими, несвежими и визуально разительно отличались от заявленного образца.

"После получения товара потребитель обратился к продавцу и сообщил о несоответствии букета заказанному образцу, попросив урегулировать возникшую ситуацию. Однако первоначально его требование удовлетворено не было. В связи с этим потребитель обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области за содействием в защите своих прав", – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства изучили материалы дела и провели с бизнесменом разъяснительную работу, напомнив ему о нормах законодательства РК и ответственности перед покупателями.

Разъяснительная беседа принесла результаты, и спор удалось решить в досудебном порядке. Продавец признал ошибку и бесплатно предоставил клиенту новый букет – свежий и полностью соответствующий первоначальному образцу.

В ведомстве напоминают казахстанцам: при покупке любых товаров важно внимательно проверять их качество и соответствие заявленным характеристикам. Если вам продали некачественную продукцию, а продавец отказывается идти на встречу, граждане имеют полное право обратиться за правовой помощью в территориальные Департаменты торговли и защиты прав потребителей.

Ранее сообщалось, что двух казахстанок чуть не оставили без денег и поездки во Вьетнам. Чем закончился конфликт – можно узнать по ссылке.

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Канат Болысбек
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