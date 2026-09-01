Вместо букета – вялые цветы: казахстанец добился справедливости через чиновников

Житель Мангистауской области смог добиться справедливости после того, как ему доставили вялый букет, совершенно не похожий на красиво оформленный заказ. На сторону покупателя встали специалисты местного Департамента торговли и защиты прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей Казахстана. По их данным, мужчина решил сделать подарок и заранее заказать цветочную композицию. При выборе товара он ориентировался на фотографию, предоставленную продавцом.

Однако в момент вручения заказчика ждал неприятный сюрприз: доставленные цветы оказались увядшими, несвежими и визуально разительно отличались от заявленного образца.

"После получения товара потребитель обратился к продавцу и сообщил о несоответствии букета заказанному образцу, попросив урегулировать возникшую ситуацию. Однако первоначально его требование удовлетворено не было. В связи с этим потребитель обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области за содействием в защите своих прав", – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства изучили материалы дела и провели с бизнесменом разъяснительную работу, напомнив ему о нормах законодательства РК и ответственности перед покупателями.

Разъяснительная беседа принесла результаты, и спор удалось решить в досудебном порядке. Продавец признал ошибку и бесплатно предоставил клиенту новый букет – свежий и полностью соответствующий первоначальному образцу.

В ведомстве напоминают казахстанцам: при покупке любых товаров важно внимательно проверять их качество и соответствие заявленным характеристикам. Если вам продали некачественную продукцию, а продавец отказывается идти на встречу, граждане имеют полное право обратиться за правовой помощью в территориальные Департаменты торговли и защиты прав потребителей.

Ранее сообщалось, что двух казахстанок чуть не оставили без денег и поездки во Вьетнам. Чем закончился конфликт – можно узнать по ссылке.