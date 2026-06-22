Разозлившийся казахстанец довел до госорганов скандал с испорченным ужином
Как сообщает 22 июня 2026 года издание YK-news.kz, мужчина заказал пиццу и роллы через службу доставки. При оформлении заказа ему сообщили, что ожидание составит 40-45 минут, однако фактически доставку пришлось ждать около двух часов.
"После получения заказа клиент обнаружил, что пицца была подгоревшей. Качество и внешний вид роллов также не соответствовали его ожиданиям. Попытки решить вопрос напрямую с представителями заведения результата не принесли", – говорится в сообщении.
Потребитель зафиксировал недостатки на фотографиях и обратился в департамент с заявлением.
В ходе рассмотрения обращения специалисты ведомства связались с руководством службы доставки и напомнили о требованиях законодательства в сфере защиты прав потребителей и ответственности перед клиентами.
В результате спор был урегулирован в досудебном порядке. Руководство заведения признало претензии обоснованными и вернуло клиенту стоимость заказа в размере 6 900 тенге.
Ранее суд в Кокшетау встал на защиту местной жительницы, пострадавшей от рук неквалифицированного мастера бьюти-индустрии. Женщина отсудила компенсацию за сожженные во время окрашивания волосы.