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События

Разозлившийся казахстанец довел до госорганов скандал с испорченным ужином

Пицца на столе, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 01:14 Фото: pixabay
Житель Усть-Каменогорска добился возврата средств за заказ еды ненадлежащего качества после обращения в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Как сообщает 22 июня 2026 года издание YK-news.kz, мужчина заказал пиццу и роллы через службу доставки. При оформлении заказа ему сообщили, что ожидание составит 40-45 минут, однако фактически доставку пришлось ждать около двух часов.

"После получения заказа клиент обнаружил, что пицца была подгоревшей. Качество и внешний вид роллов также не соответствовали его ожиданиям. Попытки решить вопрос напрямую с представителями заведения результата не принесли", – говорится в сообщении.

Потребитель зафиксировал недостатки на фотографиях и обратился в департамент с заявлением.

В ходе рассмотрения обращения специалисты ведомства связались с руководством службы доставки и напомнили о требованиях законодательства в сфере защиты прав потребителей и ответственности перед клиентами.

В результате спор был урегулирован в досудебном порядке. Руководство заведения признало претензии обоснованными и вернуло клиенту стоимость заказа в размере 6 900 тенге.

Ранее суд в Кокшетау встал на защиту местной жительницы, пострадавшей от рук неквалифицированного мастера бьюти-индустрии. Женщина отсудила компенсацию за сожженные во время окрашивания волосы.

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Канат Болысбек
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