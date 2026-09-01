В Казахстане выросло число внутрибольничных инфекций: Минздрав ужесточает контроль

Минздрав Казахстана вводит обязательный внутренний инфекционный аудит для всех медорганизаций страны независимо от формы собственности. Ведомство разработало соответствующий проект приказа, направленный на жесткий контроль и защиту пациентов в больницах, сообщает Zakon.kz.

Пойти на такой шаг Минздрав заставила тревожная статистика. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый пациент в мире заражается во время получения медицинской помощи.

В Казахстане ситуация также осложняется: в 2025 году уровень регистрации внутрибольничных инфекций вырос в 1,41 раза по сравнению с 2024 годом. Чаще всего гнойно-септические осложнения фиксируют в организациях родовспоможения.

"Теперь внутренний инфекционный аудит станет обязательным элементом системы инфекционного контроля в медицинских организациях независимо от формы собственности. Его главная задача – не реагировать на последствия, а предупреждать риски: своевременно выявлять нарушения, устранять причины их возникновения и предотвращать повторные случаи инфекций", – рассказали 1 сентября 2026 года в пресс-службе Минздрава.

В рамках внутреннего аудита медучреждения будут системно контролировать соблюдение гигиены рук персоналом, качество стерилизации инструментов, правильность использования СИЗ, безопасность хирургических процедур и утилизацию отходов.

Особый акцент сделан на борьбе с микроорганизмами, устойчивыми к лекарствам. Если комиссия обнаружит нарушения, для клиники разработают план корректирующих мер с четкими сроками и ответственными лицами.

В Минздраве подчеркивают, что внедрение правил позволит снизить риски заражения, сократить длительность госпитализаций и защитить здоровье казахстанцев.

Ранее сообщалось, что право на оценку качества лекарств и медизделий передадут госоргану.