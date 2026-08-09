Минздрав сделал заявление после проверки психдиспансера Алматинской области
Проверку провел Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля после публикации в Instagram. Автор поста ссылался на личные воспоминания о пребывании в 7-м, 10-м и 12-м отделениях больницы в 2008 году.
Специалисты проверили соблюдение прав пациентов, качество медицинской и медико-социальной помощи, а также лекарственное обеспечение. Согласно акту проверки от 7 августа, сведения о применении физических ограничений, лекарств в качестве наказания и других унижающих достоинство действий подтверждения не нашли.
В Минздраве заявили, что права, достоинство и безопасность пациентов являются приоритетом. Ведомство также предупредило, что распространение заведомо ложных сведений в зависимости от обстоятельств может повлечь ответственность по законодательству Казахстана.
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