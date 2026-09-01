"Все как у людей": когда к тигрице Уміт в Казахстане выпустят самца

К октябрю 2026 года примут решение о выпуске в дикую природу Казахстана еще одного амурского тигра. Об этом рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, сообщает Zakon.kz.

В беседе с ТАСС 1 сентября спикер уточнил, что решение о выпуске самца тигра, которого в числе четырех животных перевезли из России в Казахстан в рамках масштабной международной программы интродукции для возрождения популяции туранского тигра, примут по итогам наблюдения за уже выпущенной самкой .

Гендиректор центра напомнил, что для программы интродукции подобрали четырех амурских тигров: двух самок и двух самцов. При этом пара тигров – самец и самка – взрослые, в возрасте 3-4 лет, и еще пара самца и самки – тигрята, им по 6-7 месяцев. В августе 2026 года в дикую природу Казахстана выпустили первую взрослую самку.

"Выпуск амурских тигров в Казахстане – это научный эксперимент, который мы проводим впервые. Первоначально в августе была выпущена самка, мы наблюдаем за ней. Выводы будут сделаны к октябрю, и тогда мы решим, выпускать ли самца", – заявил Сергей Арамилев на Восточном экономическом форуме.

Изначально, как отметил гендиректор центра "Амурский тигр", планировалось выпускать самца и самку, однако позже было принято решение выпустить только тигрицу. По его словам, сделали это потому, что на новой территории именно самки лучше создают участок обитания.

"Как только тигрица создаст участок, мы выпустим в него самца. Тут все как у людей. Если тигрица понравится тигру, то он останется с ней и будет дальше строить отношения. Если нет, то уйдет на поиски другой самки", – рассказал Сергей Арамилев.

Конфликтов, как заверил спикер, у самца и самки не будет.

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Впервые после исчезновения на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра. Историческое событие произошло 31 июля 2026 года на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В дикую среду обитания выпустили тигрицу по имени Үміт.

20 августа в Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, кто стал первой добычей выпущенной на волю тигрицы Үміт.