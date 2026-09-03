В Казахстане впервые отмечают День казахского тазы и тобета

Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров напомнил соотечественникам о национальном празднике – Дне казахского тазы и тобета, сообщает Zakon.kz.

По его словам, тазы как национальная порода собак является неотъемлемой частью культурного наследия нашего народа и его традиционного уклада, входит в число семи сокровищ ("Жеті қазына"), олицетворяя верность, ловкость и силу.

"На протяжении веков тазы и тобет были верными спутниками человека в Великой Cтепи и сегодня продолжают связывать нас с историей, традициями наших предков, с их трепетным отношением к природе родной земли. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание сохранению, развитию и международному продвижению тазы. По его поручению за последние годы в этой сфере проделана большая системная работа. Принят закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород. Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации", – сказал Айбек Смадияров.

В 2024 году тазы получил предварительное признание на международном уровне, а Казахстан был официально закреплен страной происхождения этой породы.

Как добавил пресс-секретарь президента, сегодня наши тазы достойно выступают на крупнейших международных выставках, расширяется племенная база, все больше людей занимаются их разведением. Завершается строительство Национального центра казахских пород собак.

Уважение к историческому наследию, национальным традициям, бережное отношение к природе являются конституционными ценностями нашей страны. Учреждение Дня казахского тазы и тобета – еще один важный вклад в популяризацию национальных пород собак.

Ранее мы писали о том, что международное признание тазы стало началом новой работы.