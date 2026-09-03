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Общество

Задержание в Астане профессора из Узбекистана по подозрению в шпионаже – ответ КНБ

задержанный профессор из Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 09:28 Фото: .linkedin.com
В Комитете национальной безопасности (КНБ) РК не стали раскрывать детали дела о задержании в Астане профессора из Узбекистана Икболжона Корабоева, сообщает Zakon.kz.

Информация о задержании иностранного профессора по подозрению в шпионаже появилась в СМИ 28 августа 2026 года. Само задержание произвели в июле.

Согласно распространенным данным, уроженца Андижана подозревают по статье 176 Уголовного кодекса Казахстана – передача, а равно собирание, похищение или хранение с целью передачи иностранному государству, международной или иностранной организации либо их представителям сведений, составляющих государственные секреты, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против национальных интересов Республики Казахстан, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства. Наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

46-летний профессор преподавал международные отношения в университете имени Максута Нарикбаева в Астане.

В официальных органах Узбекистана информацию не комментировали.

Редакция Zakon.kz направила в КНБ запрос.

"Сообщаем, что согласно ст. 201 УПК РК материалы досудебного расследования разглашению не подлежат. В соответствии с законодательством РК узбекская сторона официально была уведомлена по дипломатическим каналам", – говорится в ответе ведомства.

2 сентября 2026 года КНБ отчитался о результатах антитеррористической работы за лето. За совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осудили 19 человек. В качестве примера приведен уроженец Алматы, который с 2017 года находился в розыске за участие в деятельности международных террористических организаций. Его нашли в Турции, откуда в 2025 депортировали. Решением суда он приговорен к 8 годам лишения свободы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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