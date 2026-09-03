Владельцы этих устройств могут сесть на 5 лет: Генпрокуратура предупредила казахстанцев

В Генеральной прокуратуре 3 сентября 2026 года напомнили о том, что год назад, 30 августа 2025 года, в Казахстане ввели законодательный запрет на незаконный оборот сим-боксов, сообщает Zakon.kz.

Ввоз, регистрацию, продажу и применение GSM-шлюзов осуществляют только операторы связи, имеющие лицензию на предоставление услуг в области связи.

"Несмотря на это, отдельные лица продолжают незаконно ввозить, реализовывать и использовать такие устройства без соответствующей лицензии. В их числе физические лица, предлагающие сим-боксы через сайты объявлений, а также магазины, реализующие телекоммуникационное оборудование", – сообщили в Генпрокуратуре.

Например, в Северо-Казахстанской области составили административный протокол в отношении человека, разместившего на сайте OLX объявление о продаже 4-слотового GSM-шлюза за 120 тыс. тенге. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

В надзорном органе отмечают, что использование сим-боксов позволяет пропускать зарубежный телефонный трафик через казахстанские сим-карты. Это дает возможность мошенникам совершать звонки из-за рубежа под видом местных номеров и скрывать реальный источник вызова.

"Попадание такого оборудования в руки злоумышленников создает условия для массовых мошеннических обзвонов и хищения денег. В связи с этим не приобретайте и не используйте сим-боксы с нарушением установленного порядка", – обратились в Генпрокуратуре.

Что делать владельцам GSM-шлюзов, приобретенных до введения законодательного запрета?

"Этим лицам необходимо обратиться в уполномоченный орган для решения вопроса о дальнейшем обращении с такими устройствами. До получения соответствующих разъяснений не следует использовать сим-боксы. За это грозит до 5 лет лишения свободы", – предупредили в ведомстве.

20 августа 2026 в Казахстане начали действовать поправки, устанавливающие новые правила реализации мобильных телефонов. Теперь в Казахстане нельзя продать "абонентское устройство сотовой связи, не прошедшее верификацию". При этом физлицу разрешена верификация не более двух "соток" в год, ввезенных им лично. Подробнее о новых правилах – здесь.