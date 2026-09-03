#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
455.4
526.99
5.25
Общество

17 км велодорожек появится в Алматы в рамках реконструкции восьми главных улиц

новый тротуар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:15 Фото: акимат Алматы
В Алматы продолжают обновлять некоторые дома и улицы. В акимате 3 сентября 2026 года раскрыли детали новшеств, сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся по комплексному благоустройству Парка первого президента и восьми улиц – Сатпаева, Розыбакиева, Жарокова, Тимирязева, Жандосова, Масанчи, Сейфуллина и Абая. Общая протяженность участков составляет около 34 км.

"Благоустройство предусматривает обновление территорий от фасада до фасада: устройство тротуаров и пешеходных зон, озеленение, строительство систем автоматического полива, модернизацию наружного освещения и инженерных сетей, установку малых архитектурных форм, а также создание детских и спортивных площадок", – напомнили в акимате.

На указанных улицах планируется высадить 4 357 деревьев и порядка 795 тыс. кустарников. Для ухода за зелеными насаждениями создается система автоматического полива общей протяженностью около 1 012 км.

Также предусмотрено порядка 60 детских и спортивных площадок и развитие велосипедной инфраструктуры. После завершения проектов протяженность велополос на этих участках увеличится более чем на 10 км – с 7,21 до 17,77 км.

Также на улице Розыбакиева предусмотрено создание линейных парков между улицами Карасай батыра и Жамбыла, а также еще на восьми участках.

Отдельным крупным проектом остается благоустройство Парка первого президента. Здесь предусмотрены комплексное озеленение, высадка порядка 1 млн зеленых насаждений, включая деревья, кустарники и цветочные культуры, а также создание системы автоматического полива с тремя резервуарами.

Отметим, что в городе также идет благоустройство набережной реки Улкен (Большой Алматинки).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:29, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 сентября
Алматы, новые велодорожки
14:40, 20 февраля 2025
Еще более 20 км велодорожек появится в Алматы: где они будут
Велодорожка, велодорожки, велосипедная дорожка, велосипедные дорожки, велосипед, велосипеды
15:14, 17 декабря 2025
55 км новых велодорожек появится в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мовсар Евлоев
12:11, Сегодня
Претендент на титул UFC Мовсар Евлоев отказался гнаться за рекордом Махачева в 17 побед подряд
Нурсултон Рузибоев
12:10, Сегодня
Перед боем с узбекистанцем Рузибоевым 5 сентября Майкла Пейджа упрекнули в отсутствии досрочных побед
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге на чемпионате Азии 2026
12:09, Сегодня
Тренер сборной Казахстана Горбачук рассказал, что нужно для развития фехтования в стране
Бахытжан Пазылхайыр
11:50, Сегодня
Директор "Кайсара" объяснил ситуацию с назначением нового главного тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: