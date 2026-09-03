17 км велодорожек появится в Алматы в рамках реконструкции восьми главных улиц

В Алматы продолжают обновлять некоторые дома и улицы. В акимате 3 сентября 2026 года раскрыли детали новшеств, сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся по комплексному благоустройству Парка первого президента и восьми улиц – Сатпаева, Розыбакиева, Жарокова, Тимирязева, Жандосова, Масанчи, Сейфуллина и Абая. Общая протяженность участков составляет около 34 км.

"Благоустройство предусматривает обновление территорий от фасада до фасада: устройство тротуаров и пешеходных зон, озеленение, строительство систем автоматического полива, модернизацию наружного освещения и инженерных сетей, установку малых архитектурных форм, а также создание детских и спортивных площадок", – напомнили в акимате.

На указанных улицах планируется высадить 4 357 деревьев и порядка 795 тыс. кустарников. Для ухода за зелеными насаждениями создается система автоматического полива общей протяженностью около 1 012 км.

Также предусмотрено порядка 60 детских и спортивных площадок и развитие велосипедной инфраструктуры. После завершения проектов протяженность велополос на этих участках увеличится более чем на 10 км – с 7,21 до 17,77 км.

Также на улице Розыбакиева предусмотрено создание линейных парков между улицами Карасай батыра и Жамбыла, а также еще на восьми участках.

Отдельным крупным проектом остается благоустройство Парка первого президента. Здесь предусмотрены комплексное озеленение, высадка порядка 1 млн зеленых насаждений, включая деревья, кустарники и цветочные культуры, а также создание системы автоматического полива с тремя резервуарами.

Отметим, что в городе также идет благоустройство набережной реки Улкен (Большой Алматинки).