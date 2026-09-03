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События

Иностранец устроил опасный дрифт в Алматы и отправился за решетку

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:27 Фото: pexels
В Алматы за дрифт перед пешеходами под арест отправили гражданина России, сообщает Zakon.kz.

Свою экстремальную езду парень снял на видео и выложил в соцсети. На кадрах автомобиль на перекрестке уходит в занос. Водитель совершает резкий маневр и продолжает движение с явными признаками агрессивной езды.

"Особенно опасным ситуацию делает то, что в этот момент пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Более того, происходящее сопровождалось нецензурной бранью и было опубликовано в соцсети. Полиция Алматы установила личность водителя, гражданина Российской Федерации, привлекла его к ответственности за вопиющие нарушения Правил дорожного движения (ПДД) и мелкое хулиганство", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 3 сентября 2026 года.

Суд назначил нарушителю 20 суток административного ареста.

Еще одно экстремальное событие произошло на вокзале Алматы-1, где трое нетрезвых попытались на ходу запрыгнуть на подножку локомотива, одновременно бросая посторонние предметы в кабину машиниста.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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