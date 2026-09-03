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Общество

Ночное перекрытие улицы ждет алматинцев – названы участок и сроки

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:49 Фото: Zakon.kz
В Алматы на ночь перекроют участок ул. Жубанова. Причина – средний ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября 2026 года, проинформировала пресс-служба акимата южной столицы:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Жубанова вводятся временные ограничения движения. Так, с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября движение будет перекрыто от ул. Отеген батыра до пр. Алтынсарина в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия".
Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:49

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщается, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

"Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости", – предупредили алматинцев.

Ранее сообщалось, что в Алматы временно ограничат движение по ул. Толе би на участке от пр. Назарбаева до ул. Абылай хана. Причина – 6 сентября пройдет спортивный фестиваль GT SPORT FEST, приуроченный ко Дню города.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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