На 8 часов частично ограничат движение по Толе би в Алматы – причина, сроки и схема

В Алматы на ночь ограничат движение на участке одной из самых старых, важных и длинных магистральных улиц города. Речь – об ул. Толе би, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 августа 2026 года, объявили в акимате мегаполиса:

"В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке ул. Толе би. Так, с 22:00 14 августа до 6:00 15 августа движение будет закрыто на участке от ул. Муканова до ул. Кожамкулова в связи с переустройством сетей электроснабжения".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей южной столицы заверили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – заключили в пресс-службе акимата Алматы.

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13 августа 2026 года стало известно, что в Алматы перекроют пр. аль-Фараби и Восточную объездную автомобильную дорогу (ВОАД). Подробнее о причине, сроках и схеме – по ссылке.