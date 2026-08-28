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События

Опасный преступник совершил дерзкий побег из колонии на востоке Казахстана

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 21:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Восточно-Казахстанской области осужденный за мошенничество воспользовался правом работать за пределами колонии и попытался сбежать домой в другую область. Погоня длилась несколько часов – беглеца перехватили на полпути, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа 2026 года пишет Yk.kz. По данным издания, как только стало известно, что осужденный не вернулся в учреждение, сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО незамедлительно организовали поисковые мероприятия.

Уже через пять часов его маршрут был установлен.

Сотрудники Департамента УИС по ВКО совместно с сотрудниками УБОП ДП области Жетысу осужденного задержали на территории другого региона – до дома он так и не добрался.

"С момента установления факта уклонения были незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря слаженным действиям сотрудников удалось в кратчайшие сроки установить маршрут передвижения осужденного и задержать его уже в другом регионе", – прокомментировала официальный представитель ДУИС по ВКО Салтанат Ожиканова.

В настоящее время осужденный задержан. По факту уклонения от отбывания наказания проводятся соответствующие мероприятия.

Ранее сообщалось, что осужденный за крупное мошенничество казахстанец месяцами скрывался от полиции.

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Канат Болысбек
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