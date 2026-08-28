Опасный преступник совершил дерзкий побег из колонии на востоке Казахстана
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Восточно-Казахстанской области осужденный за мошенничество воспользовался правом работать за пределами колонии и попытался сбежать домой в другую область. Погоня длилась несколько часов – беглеца перехватили на полпути, сообщает Zakon.kz.
Об этом 28 августа 2026 года пишет Yk.kz. По данным издания, как только стало известно, что осужденный не вернулся в учреждение, сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО незамедлительно организовали поисковые мероприятия.
Уже через пять часов его маршрут был установлен.
Сотрудники Департамента УИС по ВКО совместно с сотрудниками УБОП ДП области Жетысу осужденного задержали на территории другого региона – до дома он так и не добрался.
"С момента установления факта уклонения были незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря слаженным действиям сотрудников удалось в кратчайшие сроки установить маршрут передвижения осужденного и задержать его уже в другом регионе", – прокомментировала официальный представитель ДУИС по ВКО Салтанат Ожиканова.
В настоящее время осужденный задержан. По факту уклонения от отбывания наказания проводятся соответствующие мероприятия.
Ранее сообщалось, что осужденный за крупное мошенничество казахстанец месяцами скрывался от полиции.
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