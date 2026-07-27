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Любитель легких денег решил заработать на казахстанцах с помощью фейковых квартир

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В Атырау осудили мошенника, сдававшего несуществующие квартиры в посуточную аренду. Находясь в Уральске, мужчина размещал фейковые объявления на OLX и собирал с доверчивых граждан предоплату, передает Zakon.kz.

Как сообщает 27 июля 2026 года издание "Ак Жайык", в конце декабря мужчина, находясь в Уральске, разместил на OLX объявления о сдаче в посуточную аренду квартир в Атырау.

Поверив рекламе, пять человек перевели ему предоплату – от 20 тысяч до 35 тысяч тенге. Получив деньги, он распорядился ими по своему усмотрению, а обещанное жилье людям не предоставил.

Общий ущерб составил 145 тысяч тенге.

"В суде подсудимый полностью признал вину, объяснив свои действия нехваткой денег. До вынесения приговора он возместил потерпевшим весь ущерб", – отмечается в публикации.

Несмотря на то что потерпевшие просили прекратить дело в связи с примирением, суд отказал, поскольку вменяемая статья относится к категории тяжких преступлений.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему три года ограничения свободы.

Ранее мечта о высоких заработках в Европе обошлась актюбинцу в 600 тысяч тенге. Мужчина клюнул на объявление о легком трудоустройстве в Литве, однако после перевода денег "агент" просто перестал выходить на связь.

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Канат Болысбек
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