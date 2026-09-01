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Происшествия

Лжеброкеры обещали пожилому казахстанцу большие доходы и оставили его без 2,5 млн тенге

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 00:13 Фото: freepik
Житель Аршалынского района Акмолинской области стал жертвой крупного интернет-мошенничества, доверившись лжеброкерам и потеряв миллионные сбережения. Об этом 1 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Пожилой мужчина попался на удочку аферистов, пообещавших ему легкий и гарантированный доход от инвестиций. Злоумышленники на протяжении нескольких месяцев обрабатывали пенсионера, убеждая его вносить крупные суммы через так называемую платформу Atlas Web Trader.

Ему обещали, что с каждым новым пополнением счета его прибыль будет стремительно расти. Рассчитывая приумножить накопления, сельчанин пошел на крайние меры.

"Для внесения денежных средств на счета, указанные мошенниками, потерпевший оформил два кредита по 1 млн тенге каждый. Кроме того, еще 500 тысяч тенге он получил в микрофинансовой организации. Все полученные деньги мужчина перевел злоумышленникам", – рассказали в ДП.

Осознание обмана пришло только тогда, когда мужчина попытался вывести якобы заработанные дивиденды. Вместо этого "финансовые консультанты" стали требовать новые платежи под различными предлогами.

Поняв, что попал в сети преступников, потерпевший обратился к правоохранителям. В настоящее время по данному факту проводится расследование, полицейские устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Ранее звонок из "налоговой" лишил казахстанского пенсионера 2,6 млн тенге.

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Канат Болысбек
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