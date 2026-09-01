Лжеброкеры обещали пожилому казахстанцу большие доходы и оставили его без 2,5 млн тенге
Пожилой мужчина попался на удочку аферистов, пообещавших ему легкий и гарантированный доход от инвестиций. Злоумышленники на протяжении нескольких месяцев обрабатывали пенсионера, убеждая его вносить крупные суммы через так называемую платформу Atlas Web Trader.
Ему обещали, что с каждым новым пополнением счета его прибыль будет стремительно расти. Рассчитывая приумножить накопления, сельчанин пошел на крайние меры.
"Для внесения денежных средств на счета, указанные мошенниками, потерпевший оформил два кредита по 1 млн тенге каждый. Кроме того, еще 500 тысяч тенге он получил в микрофинансовой организации. Все полученные деньги мужчина перевел злоумышленникам", – рассказали в ДП.
Осознание обмана пришло только тогда, когда мужчина попытался вывести якобы заработанные дивиденды. Вместо этого "финансовые консультанты" стали требовать новые платежи под различными предлогами.
Поняв, что попал в сети преступников, потерпевший обратился к правоохранителям. В настоящее время по данному факту проводится расследование, полицейские устанавливают лица, причастные к совершению преступления.
Ранее звонок из "налоговой" лишил казахстанского пенсионера 2,6 млн тенге.