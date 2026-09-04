Лето продолжается: до +37°C ожидается в Казахстане 5-7 сентября
Фото: unsplash
В ближайшие трое суток – 5, 6 и 7 сентября 2026 года – большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В стране ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как отмечают метеорологи в распространенном релизе, на западе, юге и юго-востоке Казахстана под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах усилится ветер.
"При этом практически по всей стране сохранится по-летнему теплая погода".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Однако на востоке и в горных районах юго-востока ночи останутся прохладными.
Что касается температурного фона днем, то он будет следующим:
- на западе, севере и в центре – +25-33°C;
- на востоке – +20-25°C;
- на юге – +28-37°C;
- на юго-востоке – +20-30°C,
- в горных и предгорных районах – +10-20°C.
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О том, какой будет погода по всей стране в пятницу, 4 сентября 2026 года, можно узнать по этой ссылке.
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