Лето продолжается: до +37°C ожидается в Казахстане 5-7 сентября

В ближайшие трое суток – 5, 6 и 7 сентября 2026 года – большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В стране ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отмечают метеорологи в распространенном релизе, на западе, юге и юго-востоке Казахстана под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах усилится ветер.

"При этом практически по всей стране сохранится по-летнему теплая погода". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Однако на востоке и в горных районах юго-востока ночи останутся прохладными.

Что касается температурного фона днем, то он будет следующим:

на западе, севере и в центре – +25-33°C;

на востоке – +20-25°C;

на юге – +28-37°C;

на юго-востоке – +20-30°C,

в горных и предгорных районах – +10-20°C.

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О том, какой будет погода по всей стране в пятницу, 4 сентября 2026 года, можно узнать по этой ссылке.