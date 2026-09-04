#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
455.86
528.84
5.25
Общество

Лето продолжается: до +37°C ожидается в Казахстане 5-7 сентября

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 10:03 Фото: unsplash
В ближайшие трое суток – 5, 6 и 7 сентября 2026 года – большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В стране ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отмечают метеорологи в распространенном релизе, на западе, юге и юго-востоке Казахстана под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах усилится ветер.

"При этом практически по всей стране сохранится по-летнему теплая погода".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Однако на востоке и в горных районах юго-востока ночи останутся прохладными.

Что касается температурного фона днем, то он будет следующим:

  • на западе, севере и в центре – +25-33°C;
  • на востоке – +20-25°C;
  • на юге – +28-37°C;
  • на юго-востоке – +20-30°C,
  • в горных и предгорных районах – +10-20°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 10:03
Бабье лето после похолодания: до +33°C ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

О том, какой будет погода по всей стране в пятницу, 4 сентября 2026 года, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт
17:38, 31 августа 2026
1 сентября будет непростым для казахстанцев: дождь, снег, грозы и пыльная буря
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
17:11, 21 апреля 2026
Штормовой апрель: в Казахстане прогнозируют грозы, туманы и холодные ночи 22 апреля
Потепление ожидается в Казахстане
14:39, 02 февраля 2024
Потепление ожидается в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
10:12, Сегодня
Хамзат Чимаев отреагировал на сенсационное поражение Умара Нурмагомедова
Елена Рыбакина на Us Open-2026
09:53, Сегодня
Впервые с 2009 года все теннисистки из ТОП-10 вышли в третий круг турнира "Большого шлема"
Елена Рыбакина на US Open-2026
09:36, Сегодня
Елена Рыбакина рассказала о восстановлении перед US Open-2026 после победы над Боусас
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
09:18, Сегодня
"Продолжает впечатлять": The Chelsea Chronicle оценил игру Сатпаева в матче с "Мидлсбро"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: