Разыскиваемый за хищение 88 млн тенге казахстанец пытался спрятаться в шкафу при задержании
Фото: Zakon.kz
В Уральске задержали подозреваемого в хищении 88 млн тенге благотворительных средств, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области задержали в Уральске мужчину, который с февраля 2025 года находился в международном розыске.
По данным следствия, подозреваемый, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил благотворительные денежные средства на сумму свыше 88 млн тенге.
При задержании мужчина пытался скрыться, спрятавшись в шкафу, однако был обнаружен и задержан.
Теперь задержанный водворен в изолятор временного содержания управления полиции Уральска.
"По данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит".Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области
Ранее мы рассказывали, что Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана обеспечила экстрадицию осужденной гражданки РК из России для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда.
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