Разыскиваемый за хищение 88 млн тенге казахстанец пытался спрятаться в шкафу при задержании

В Уральске задержали подозреваемого в хищении 88 млн тенге благотворительных средств, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области задержали в Уральске мужчину, который с февраля 2025 года находился в международном розыске.

По данным следствия, подозреваемый, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил благотворительные денежные средства на сумму свыше 88 млн тенге.

При задержании мужчина пытался скрыться, спрятавшись в шкафу, однако был обнаружен и задержан.

Теперь задержанный водворен в изолятор временного содержания управления полиции Уральска.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит". Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

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