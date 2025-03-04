Многомиллионный ущерб в ЗКО: субсидии использовали не по назначению

В Западно-Казахстанской области выявили факты нецелевого использования субсидий почти на 12 млн тенге, выделенных на развитие племенного животноводства, сообщает Zakon.kz.

"Прокуратурой Сырымского района Западно-Казахстанской области по результатам анализа соблюдения законности при предоставлении субсидий выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму около 12 млн тенге", – отметили в прокуратуре ЗКО.

В ходе анализа установлено, что без обеспечения срока хранения из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных списано 1 154 головы, субсидированных в 2023 году на сумму 11 935 000 тенге.

Так, сельскохозяйственный производственный кооператив 4 мая 2023 года приобрел 383 головы племенного крупного рогатого скота и получил субсидии в размере 3 830 000 тенге. В последующем они были списаны в течение года из базы данных.

"В соответствии с Правилами субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства обеспечивается сохранность заявленного маточного поголовья (за исключением зоотехнической нормы выбытия) в течение года", – пояснили в прокуратуре ЗКО.

По фактам нарушения законодательства в адрес уполномоченного органа внесен соответствующий акт надзора, который находится на стадии рассмотрения.

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