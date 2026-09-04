Соцподдержку в Казахстане будут назначать по-новому: кому могут отказать в выплатах с 2027 года

В Казахстане со следующего года социальную поддержку будут назначать по-новому. Ее будут получать те, кто действительно в ней нуждается, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 сентября 2026 года, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"С 1 января 2027 года изменится порядок назначения отдельных мер социальной поддержки. Основной принцип нового подхода – адресность и оценка нуждаемости. Государственная помощь будет в первую очередь ориентирована на семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации и действительно нуждающиеся в поддержке".

В ведомстве уточнили, что при определении права на социальные выплаты будет учитываться уровень благосостояния семьи.

"В частности, для семей, отнесенных к категориям "А" и "Б" по уровню благосостояния, социальные выплаты предоставляться не будут". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда заверили, что для объективной оценки материального положения будут учитываться сведения обо всех совершеннолетних членах семьи.

"Кроме того, граждане с высоким уровнем дохода смогут добровольно отказаться от отдельных мер социальной поддержки, чтобы государственные ресурсы могли быть направлены тем, кто нуждается в них в большей степени". Пресс-служба МТСЗН РК

Вместе с тем ведомство подготовило видео, в котором подробно рассказало о том, что именно изменится с нового года и как будет определяться право семьи на получение соцподдержки.

Ранее в Минтруда рассказали, какие пособия получают люди с инвалидностью в Казахстане. Их размер варьируется от 61 022 до 111 873 тенге. Подробнее – по ссылке.