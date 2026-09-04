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Общество

Казахстанцам напомнили важную деталь о сотрудниках eGov и ЭЦП

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:36 Фото: unsplash
Сегодня, 4 сентября 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) обратилась к казахстанцам из-за участившихся случаев мошенничества с якобы продлением электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.

По данным НИТ, гражданам поступают звонки от людей, которые представляются сотрудниками eGov и сообщают об окончании срока действия ЭЦП.

"Запомните: сотрудники eGov и контакт-центра 1414 никогда не просят по телефону сообщать SMS-код, ключ ЭЦП или пароль", – заявили в пресс-службе АО, обращаясь к казахстанцам.

Также гражданам показали номера, с которых чаще всего звонят мошенники:

  • +7 777 405 62 10.
  • +7 714 291 45 26.
"Мошенники предлагают "продлить ЭЦП" по телефону и просят нажать определенные кнопки или сообщить код".Пресс-служба АО "НИТ"

Вместе с тем казахстанцев призвали:

  • не сообщать SMS-коды и данные ЭЦП;
  • не выполнять инструкции неизвестных звонящих;
  • не проходить по подозрительным ссылкам;
  • проверять срок действия ЭЦП самостоятельно и пользоваться только официальными сервисами.

.

Казахстан, мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:36

Фото: Instagram/egov.kz

Ранее полиция призвала казахстанцев быть бдительными и остерегаться нового вида мошенничества, связанного с детьми и "снятием порчи".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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