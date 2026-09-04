Казахстанцам напомнили важную деталь о сотрудниках eGov и ЭЦП
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Сегодня, 4 сентября 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) обратилась к казахстанцам из-за участившихся случаев мошенничества с якобы продлением электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.
По данным НИТ, гражданам поступают звонки от людей, которые представляются сотрудниками eGov и сообщают об окончании срока действия ЭЦП.
"Запомните: сотрудники eGov и контакт-центра 1414 никогда не просят по телефону сообщать SMS-код, ключ ЭЦП или пароль", – заявили в пресс-службе АО, обращаясь к казахстанцам.
Также гражданам показали номера, с которых чаще всего звонят мошенники:
- +7 777 405 62 10.
- +7 714 291 45 26.
"Мошенники предлагают "продлить ЭЦП" по телефону и просят нажать определенные кнопки или сообщить код".Пресс-служба АО "НИТ"
Вместе с тем казахстанцев призвали:
- не сообщать SMS-коды и данные ЭЦП;
- не выполнять инструкции неизвестных звонящих;
- не проходить по подозрительным ссылкам;
- проверять срок действия ЭЦП самостоятельно и пользоваться только официальными сервисами.
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Ранее полиция призвала казахстанцев быть бдительными и остерегаться нового вида мошенничества, связанного с детьми и "снятием порчи".
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