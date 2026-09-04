Казахстанцам напомнили важную деталь о сотрудниках eGov и ЭЦП

Сегодня, 4 сентября 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) обратилась к казахстанцам из-за участившихся случаев мошенничества с якобы продлением электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.

По данным НИТ, гражданам поступают звонки от людей, которые представляются сотрудниками eGov и сообщают об окончании срока действия ЭЦП.

" Запомните: сотрудники eGov и контакт-центра 1414 никогда не просят по телефону сообщать SMS-код, ключ ЭЦП или пароль", – заявили в пресс-службе АО, обращаясь к казахстанцам.

Также гражданам показали номера, с которых чаще всего звонят мошенники:

+7 777 405 62 10.

+7 714 291 45 26.

"Мошенники предлагают "продлить ЭЦП" по телефону и просят нажать определенные кнопки или сообщить код". Пресс-служба АО "НИТ"

Вместе с тем казахстанцев призвали:

не сообщать SMS-коды и данные ЭЦП;

не выполнять инструкции неизвестных звонящих;

не проходить по подозрительным ссылкам;

проверять срок действия ЭЦП самостоятельно и пользоваться только официальными сервисами.

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Ранее полиция призвала казахстанцев быть бдительными и остерегаться нового вида мошенничества, связанного с детьми и "снятием порчи".