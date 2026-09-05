Контрасты 6 сентября: где в Казахстане пройдут дожди со снегом, а где вспыхнут пыльные бури
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на воскресенье, 6 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно их заявлению, под влиянием обширного антициклона на большей части территории Казахстана сохранится преимущественно сухая погода.
"Только на западе страны ожидаются дожди с грозами, а ночью в горных районах юго-востока – небольшие осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, на западе, севере, юге и востоке республики прогнозируется усиление ветра, на юге – пыльная буря. Также сказано, что на западе, севере и востоке страны ожидается туман.
Ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки до -1°С.
Примечательно, что высокая пожарная опасность прогнозируется в отдельных районах 11 регионов страны. Чрезвычайная – в восьми областях и отдельных районах еще трех регионов.
Ранее "Казгидромет" предупреждал о грязном воздухе в 11 городах страны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript