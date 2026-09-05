Контрасты 6 сентября: где в Казахстане пройдут дожди со снегом, а где вспыхнут пыльные бури

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на воскресенье, 6 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно их заявлению, под влиянием обширного антициклона на большей части территории Казахстана сохранится преимущественно сухая погода.

"Только на западе страны ожидаются дожди с грозами, а ночью в горных районах юго-востока – небольшие осадки в виде дождя и снега". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на западе, севере, юге и востоке республики прогнозируется усиление ветра, на юге – пыльная буря. Также сказано, что на западе, севере и востоке страны ожидается туман.

Ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки до -1°С.

Примечательно, что высокая пожарная опасность прогнозируется в отдельных районах 11 регионов страны. Чрезвычайная – в восьми областях и отдельных районах еще трех регионов.

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Ранее "Казгидромет" предупреждал о грязном воздухе в 11 городах страны.