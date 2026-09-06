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Аэропорт Алматы открыл основной въезд с Майлина

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В международном аэропорту Алматы открыт основной въезд со стороны улицы Майлина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани 5 сентября 2026 года, основной въезд теперь открыт для движения в обоих направлениях – на въезд и выезд.

Доступны 11 полос. Из них 4 – на въезд, 7 – на выезд.

Два въезда рядом с гостиницей "Аксункар" используются только для проезда на второй этаж, к зонам вылета T1 и T2.

Ранее пассажиров рейса Алматы – Актау сняли с рейса из-за шутки пожилого мужчины.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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