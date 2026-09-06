Аэропорт Алматы открыл основной въезд с Майлина
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В международном аэропорту Алматы открыт основной въезд со стороны улицы Майлина, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани 5 сентября 2026 года, основной въезд теперь открыт для движения в обоих направлениях – на въезд и выезд.
Доступны 11 полос. Из них 4 – на въезд, 7 – на выезд.
Два въезда рядом с гостиницей "Аксункар" используются только для проезда на второй этаж, к зонам вылета T1 и T2.
Ранее пассажиров рейса Алматы – Актау сняли с рейса из-за шутки пожилого мужчины.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript