Непристойный поступок иностранца в Ботаническом саду Астаны попал на видео
Как отметили в ДП Астаны, 38-летний иностранец получил административный арест.
Инцидент произошел на территории Ботанического сада. Несмотря на присутствие посетителей, мужчина демонстративно справил естественную нужду прямо на газоне, грубо нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к окружающим.
На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли противоправные действия и составили в отношении нарушителя административный протокол.
Решением суда за совершение мелкого хулиганства иностранцу назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.
Стражи порядка напомнили, что любые действия, нарушающие нормы общественной морали, получат принципиальную правовую оценку, ведь общественные пространства предназначены исключительно для отдыха и досуга граждан.
"Каждый факт нарушения общественного порядка будет своевременно пресекаться. Неотвратимость наказания – один из главных принципов профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан".ДП Астаны
Некоторые граждане стремятся привлечь к себе внимание таким неординарным способом. В начале месяца алматинец продемонстрировал на камеру неадекватное поведение, сломав шлагбаум и справив нужду.