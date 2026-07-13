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Происшествия

Непристойный поступок иностранца в Ботаническом саду Астаны попал на видео

парк в столице Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 19:26 Фото: pixabay
Иностранного гражданина арестовали на 15 суток за грубое нарушение общественного порядка в Астане. Мужчина справил нужду на территории столичного Ботанического сада, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДП Астаны, 38-летний иностранец получил административный арест.

Инцидент произошел на территории Ботанического сада. Несмотря на присутствие посетителей, мужчина демонстративно справил естественную нужду прямо на газоне, грубо нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к окружающим.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли противоправные действия и составили в отношении нарушителя административный протокол.

Решением суда за совершение мелкого хулиганства иностранцу назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.

Стражи порядка напомнили, что любые действия, нарушающие нормы общественной морали, получат принципиальную правовую оценку, ведь общественные пространства предназначены исключительно для отдыха и досуга граждан.

"Каждый факт нарушения общественного порядка будет своевременно пресекаться. Неотвратимость наказания – один из главных принципов профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан".ДП Астаны

Некоторые граждане стремятся привлечь к себе внимание таким неординарным способом. В начале месяца алматинец продемонстрировал на камеру неадекватное поведение, сломав шлагбаум и справив нужду.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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