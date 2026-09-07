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Происшествия

В Костанайской области водитель ездил без прав и игнорировал действия полицейских

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 18:45 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который управлял автомобилем без водительских прав и проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке, сообщает Zakon.kz.

Нарушение произошло в сентябре 2026 года в Лисаковске. Мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-21154 по улице Верхнетобольской в сторону поселка Октябрьский, не имея права управления транспортным средством.

"В суде он полностью признал вину и раскаялся. При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств установлено не было", – рассказали в пресс-службе суда.

В результате мужчину признали виновным и назначили административный штраф. Его размер был снижен и составил 207 600 тенге.

Ранее в Костанае местная жительница смогла вернуть деньги за бракованную бытовую технику только после обращения в суд. Конфликт между покупателем и индивидуальным предпринимателем закончился мирным соглашением.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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