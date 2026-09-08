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Общество

Турист пострадал в горах Алматинской области

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 06:24 Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе на высоте около 3 тыс. 300 метров троим туристам потребовалась помощь спасателей. Один из них получил травму, сообщает Zakon.kz.

Во время спуска один из туристов поскользнулся на ледяном участке в районе ледника Богдановича и получил ссадины. Двое других из-за сложного рельефа не смогли продолжить спуск и с наступлением темноты обратились за помощью. Об этом 8 сентября 2026 года сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели обнаружили группу и обеспечили им безопасный спуск. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его доставили в одну из больниц Алматы. Двое других туристов в медицинской помощи не нуждались.

7 сентября 2026 года в "Казселезащите" рассказали, грозит ли Алматы наводнение. Дело в том, что город расположен у подножия Иле-Алатау, поэтому наличие природных рисков является объективным фактором.

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Камила Салкымбаева
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