Турист пострадал в горах Алматинской области

В Карасайском районе на высоте около 3 тыс. 300 метров троим туристам потребовалась помощь спасателей. Один из них получил травму, сообщает Zakon.kz.

Во время спуска один из туристов поскользнулся на ледяном участке в районе ледника Богдановича и получил ссадины. Двое других из-за сложного рельефа не смогли продолжить спуск и с наступлением темноты обратились за помощью. Об этом 8 сентября 2026 года сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели обнаружили группу и обеспечили им безопасный спуск. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его доставили в одну из больниц Алматы. Двое других туристов в медицинской помощи не нуждались.

7 сентября 2026 года в "Казселезащите" рассказали, грозит ли Алматы наводнение. Дело в том, что город расположен у подножия Иле-Алатау, поэтому наличие природных рисков является объективным фактором.