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Статьи

"Непальский сценарий": грозит ли Алматы наводнение, рассказали в "Казселезащите"

Горы, сель, наводнение, Казселезащита, Алматы, Алматинская область , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 15:07 Фото: Zakon.kz
26 августа в Непале произошло сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели людей. Причиной стал обвал ледника. Примечательно, что две трети пострадавшей страны занимают горы. В "Казселезащите" Zakon.kz рассказали, грозит ли нам "Непальский сценарий".

Ситуация усложняется тем, что ранее алматинцев встревожил мощный камнепад в горах.

Произошедшее сняли на видео:

@nesypzhanovvo6 #тас #кошу ♬ Utilise le son et je passe sur ton compte – ⚒️🇫🇷aaron__spamm🇫🇷⚒️

В комментариях некоторые пользователи признавались, что при просмотре этих жутких кадров сразу подумали о Непале.

Алматы, как напомнили в "Казселезащите", расположен у подножия Иле-Алатау, поэтому наличие природных рисков для города является объективным фактором.

Между тем к потенциально опасным относятся территории в бассейнах горных рек Киши Алматы, Улкен Алматы, Аксай, Каргалы, Талгар и других горных водотоков.

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Фото: pexels

"Опасность на данных территориях связана прежде всего с возможным формированием селевых потоков, паводковыми явлениями, прорывом моренных озер, оползневыми и камнепадными процессами. В высокогорной зоне отдельное внимание уделяется моренным озерам, поскольку при определенных природных условиях резкое увеличение притока воды и повышение уровня озера могут привести к переливу, разрушению естественной перемычки и формированию селевого потока. При этом каждый опасный участок имеет свои особенности и степень риска. Поэтому специалисты Алматинского филиала ГУ "Казселезащита" проводят мониторинг не только отдельных объектов, но и всей системы – от высокогорной зоны формирования стока до участков, расположенных ниже по течению", – рассказали в госучреждении.

Принятые меры

По данным "Казселезащиты", в Алматы проводится целый комплекс превентивных мероприятий, направленных на снижение риска.

В частности, особое внимание уделяется моренным озерам.

"На наиболее прорывоопасных объектах проводятся работы по регулированию уровня воды: очищаются и углубляются водоотводящие каналы, устанавливаются и эксплуатируются сифонные системы, при необходимости используется насосное оборудование и другие технические решения. В 2026 году такие профилактические работы проводятся на шести прорывоопасных моренных озерах в бассейнах рек Улкен, Киши Алматы и Аксай".Казселезащита

Кроме того, на территории Алматы имеется 10 инженерно-защитных сооружений, из них 8 – селезащитные. Их основная задача – регулирование водного стока, задержание и направление селевых масс и защита городской территории и объектов инфраструктуры.

Стоит отметить, что с наступлением холодов на фоне устойчивого снижения температуры воздуха поверхностный приток уменьшается, а водоемы могут покрываться льдом и снегом.

Но! Погода – не панацея и не гарант.

"Возможность чрезвычайной ситуации в зимний период значительно ниже, чем в период активного снеготаяния и интенсивных осадков, но полностью исключать ее нельзя. Кроме того, после зимнего периода с наступлением потепления начинается новый цикл наблюдений и оценки состояния озер. Именно поэтому специалисты заранее проводят обследования и профилактические мероприятия, чтобы контролировать уровень воды и не допустить его опасного повышения".

Как отслеживается изменение обстановки

Мониторинг, продолжают в "Казселезащите", осуществляется комплексно и включает наземные, инструментальные и авиационные наблюдения.

"В горной зоне работают специалисты-наблюдатели и гидрологические посты. Гидрологический пост – это специально оборудованный пункт, где систематически контролируется гидрологический режим водного объекта. В зависимости от программы наблюдений фиксируются уровень воды, его динамика, расход воды, температура и другие характеристики. При этом наблюдатель непосредственно контролирует закрепленный за ним участок: состояние русла и берегов, изменение уровня и характера водного потока, состояние моренных озер и другие признаки возможного осложнения обстановки. При выявлении резких или нехарактерных изменений информация оперативно передается ответственным специалистам и в Центральных диспетчерский пункт".

Наблюдения проводятся регулярно в течение года, а в периоды снеготаяния, интенсивных осадков и повышенной селевой опасности мониторинг усиливается.

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Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Сейчас действует 21 пост наблюдения, из них 11 сезонных начали работу с июня. Они размещаются в селеопасных бассейнах горных территорий, в том числе на высотах порядка 2 000-3 000 метров.

Дополнительно проводятся авиационные обследования для определения опасных участков, выявления новых, оценки наполняемости озерных котловин, а также проводится мониторинг в режиме реального времени с помощью автоматической системы мониторинга.

Как на данный момент выглядят потенциально опасные участки

В настоящее время температурный фон пошел на снижение, активное таяние ледников прекращено, моренные озера находятся в пределах безопасных отметок.

Вместе с тем один из важнейших факторов оценки селевой и гидрологической обстановки в высокогорье – состояние ледников. А за последние десятилетия в горных системах региона наблюдаются процессы сокращения ледников и изменения их массы, что связано в том числе с изменением климатических условий, говорят в "Казселезащите".

"При этом состояние каждого ледника индивидуально и зависит от его высоты, площади, экспозиции, условий накопления и таяния снега и других факторов. Для нас принципиально важно не только состояние самих ледников, но и то, как их таяние влияет на водный режим высокогорных бассейнов и моренных озер. Поэтому в период активного снеготаяния и ледникового стока проводится усиленный мониторинг. В Алматы действует многоуровневая система наблюдения – от специалистов непосредственно на опасных участках и гидрологических постов до наземных и авиационных обследований, а также инженерных защитных сооружений. Наша задача – максимально заранее выявить возможную угрозу и принять необходимые превентивные меры", – подчеркнули там.

На случай угрозы

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Фото: unsplash

При возникновении угрозы селевого процесса:

  1. Усиливается мониторинг опасного участка, организуется оперативная передача информации между ответственными службами.
  2. В зависимости от характера и уровня угрозы принимаются меры по ограничению доступа населения в опасную зону, проводится оповещение соответствующих служб и населения, при необходимости организуется эвакуация людей из зоны возможного воздействия.
  3. Специалисты оценивают динамику опасного процесса и принимают необходимые инженерные и технические меры. Огромное значение в такой ситуации имеет своевременное предупреждение населения.

Важно! Для жителей и туристов основное правило – при получении официального предупреждения необходимо незамедлительно покинуть русла рек, селевые логи и другие опасные участки и перейти на безопасную возвышенную территорию. При сильных осадках в верховьях горных рек также не следует находиться в руслах и непосредственной близости от них, подытожили в "Казселезащите".

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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