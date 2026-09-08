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Общество

Количество выпускников школ и техникумов выросло в Казахстане

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 10:24 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года сообщила о последовательном увеличении государственного образовательного заказа, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, в 2023-2024 учебном году государственный образовательный заказ составил 344,9 тысячи мест.

"В 2024-2025 учебном году его объем увеличился до 374,3 тысячи мест, то есть на 29,4 тысячи мест. В 2025-2026 учебном году государственный образовательный заказ достиг 393,3 тысячи мест, увеличившись еще на 19 тысяч мест", – сказала Сулейменова.

В целом за три года рост составил 48,4 тысячи мест, или 14 %.

"Количество выпускников ежегодно растет: со 141,3 тысячи человек в 2023-2024 учебном году до 169,2 тысячи человек в 2025-2026 учебном году, составив 19,8%", – добавила министр.

Наиболее значительный рост отмечен:

  • по рабочим квалификациям – с 47,5 тысячи до 60,1 тысячи человек;
  • по специальностям среднего звена – с 88,2 тысячи до 103,2 тысячи человек;
  • по программам прикладного бакалавриата – с 5,6 тысячи до 5,9 тысячи человек.

Ранее мы писали, что правила назначения директоров и учителей школ изменились в Казахстане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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