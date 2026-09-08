Кого будут искать работодатели по Казахстану в ближайшие годы

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 8 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, какие специалисты будут наиболее востребованы в Казахстане и сколько новых работников потребуется стране до 2035 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, численность рабочей силы в Казахстане составляет 9,8 млн человек, из которых 9,4 млн имеют работу, а уровень занятости составляет 96%.

"Вместе с тем рынок труда демонстрирует устойчивый спрос на рабочие кадры. Более половины вакансий, размещенных на Электронной бирже труда, приходится на рабочие профессии. Ключевая задача – не создание спроса, а обеспечение соответствия подготовки кадров текущим и перспективным потребностям экономики. До 2035 года потребность экономики в кадрах составит 2,9 млн человек с учетом замещения и нового спроса. Из них 1,8 млн человек по рабочим профессиям", – озвучил Аскарбек Ертаев.

Он отметил, что наибольший спрос сформирован в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и в сфере IT, и в связи с этим обновляется перечень наиболее востребованных профессий: с 51 до 174 профессий.

"Это – инженерия, строительство, обрабатывающая промышленность, биотехнологии, зеленая и ядерная энергетика. Одновременно технологии и искусственный интеллект стремительно меняют рынок труда. Некоторые профессии исчезнут – обработчики и наборщики текстов, служащие по вводу данных, корректоры. Большинство профессий трансформируются. Появятся принципиально новые направления деятельности. В этих условиях система подготовки кадров должна работать на опережение. В отраслях экономики заранее определяются перспективные профессии, оперативно обновляются квалификации и образовательные программы", – сказал министр.

Ранее стало известно, что более 200 новых профессий появится в Казахстане.