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Общество

"Не должно быть слов "нет работы": Бектенов высказался о вакансиях в Казахстане

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 10:59 Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов 8 сентября 2026 года на заседании правительства заявил, что в Казахстане достаточно вакансий для желающих работать, и призвал разъяснять населению ситуацию на рынке труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил у министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, какова в целом ситуация на рынке труда, сколько вакансий сегодня есть в стране и какие тенденции наблюдаются.

"С начала года на Электронной бирже труда работодатели разместили 845 тыс. заявок, из них 432 тыс. – по рабочим профессиям. В целом 60-70% граждан находят работу посредством данного портала. Но по 30-40% вакансий работодатели не могут найти работников, поэтому вынуждены временно привлекать иностранную рабочую силу. Ежегодно в нашу страну прибывает около 300 тыс. иностранцев для трудоустройства. Мы работаем с акиматами на местах", – рассказал Аскарбек Ертаев.

Олжас Бектенов уточнил, означает ли это, что в стране есть около миллиона вакансий и для тех, кто хочет работать, работа найдется.

"Да, кто хочет работать – для него работа есть", – ответил министр.

Ертаев также подтвердил слова премьера о том, что Казахстан вынужден привлекать тысячи иностранных специалистов, чтобы не допустить остановки работ. После этого Бектенов заявил, что эту ситуацию необходимо разъяснять населению.

"Не должно быть слов в стране: "Нет работы". Этого нет", – заключил премьер-министр.

Ранее стало известно, кого будут искать работодатели по Казахстану в ближайшие годы.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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