Проигрыши до 30 млн тенге и оборот 500 млн: масштабное интернет-казино накрыли в Казахстане

Жителя Шымкента подозревают в организации и координации работы подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 27 апреля 2026 года, в преступной схеме использовалось мобильное приложение для игры в покер ("Техасский холдем"), в котором созданы игровые клубы "Vendetta" и "AMG600L", объединенные в сеть "Nomad".

"Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений", – говорится в сообщении.

Игроки пополняли свои аккаунты переводами денег на банковские счета, после чего им начисляли "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола – от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.

"В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета "дропперов", включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, во время обыска дома организатора обнаружили наркотическое вещество.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ отметили, что участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.

Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными.

