#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
События

Проигрыши до 30 млн тенге и оборот 500 млн: масштабное интернет-казино накрыли в Казахстане

Фото: pixabay
Жителя Шымкента подозревают в организации и координации работы подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 27 апреля 2026 года, в преступной схеме использовалось мобильное приложение для игры в покер ("Техасский холдем"), в котором созданы игровые клубы "Vendetta" и "AMG600L", объединенные в сеть "Nomad".

"Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений", – говорится в сообщении.

Игроки пополняли свои аккаунты переводами денег на банковские счета, после чего им начисляли "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола – от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.

"В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета "дропперов", включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, во время обыска дома организатора обнаружили наркотическое вещество.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ отметили, что участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.

Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными.

20 апреля 2026 года в АФМ раскрыли детали дела о незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, в рамках которой казахстанцев загоняли в долги под 3,7% в день.

Поделитесь новостью
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы задержан иностранец, подозреваемый в обмане жителей Шымкента на миллионы тенге
11:19, Сегодня
В Алматы задержан иностранец, подозреваемый в обмане жителей Шымкента на миллионы тенге
Интернет-казино с оборотом почти в полмиллиарда тенге выявили в Актюбинской области
11:12, 22 сентября 2023
Интернет-казино с оборотом почти в полмиллиарда тенге выявили в Актюбинской области
40 интернет-казино прекратили работу в Уральске
14:28, 22 марта 2024
40 интернет-казино прекратили работу в Уральске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: