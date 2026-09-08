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Общество

Более 70% колледжей Казахстана старше 40 лет: Бектенов поручил разработать программу модернизации

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 11:33 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 8 сентября 2026 года на заседании правительства заявил о необходимости модернизации колледжей Казахстана, более 70% из которых были построены свыше 40 лет назад, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что требуется принять действенные меры по повышению привлекательности колледжей.

"Программы обучения нужно постоянно модернизировать на основе спроса рынка труда и населения. Для получения востребованных микроквалификаций следует открывать краткосрочные модульные программы. Колледж должен стать местом, куда идут осознанно, стремясь получить профессиональные знания и навыки. При этом необходима существенная модернизация инфраструктуры. На сегодняшний день более 70% действующих организаций технического и профессионального образования построены более 40 лет назад. Президент поручил начать строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов, фактически – превратить страну в большую строительную площадку", – сказал Бектенов.

По его словам, в рамках этой задачи главой государства одобрены и подходы по строительству и комплексной модернизации колледжей.

"В связи с этим поручаю Министерству просвещения совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами регионов в срок до 1 ноября текущего года внести в правительство Программу развития современной инфраструктуры технического и профессионального образования на 2027-2030 годы. Для преодоления кадрового дефицита и устранения разрыва между системой образования и реальными запросами бизнеса необходима синхронизация потребностей работодателей, отраслевых ассоциаций и возможностей образовательных организаций", – озвучил премьер-министр.

Также он поручил Министерству просвещения совместно с Министерством труда, нацпалатой "Атамекен" и акиматами регионов создать в каждом регионе отраслевые кластеры подготовки и независимой сертификации кадров по приоритетным отраслям экономики.

"С целью более эффективной подготовки кадров под конкретные потребности регионов и новых высокотехнологичных производств необходимо определение точного количества рабочих мест для формирования госзаказа в колледжах. Для этого министерствам труда, просвещения, науки, акиматами регионов требуется выстроить системную аналитическую работу по ежегодному прогнозу видов и количества рабочих мест на производствах. Он должен постоянно актуализироваться и размещаться на базе информационной системы Енбек.кз", – резюмировал он.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане достаточно вакансий для желающих работать, и призвал разъяснять населению ситуацию на рынке труда.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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