"Хочу пыль, смог и два часа в пробках": алматинка не выдержала жизни в Астане

Популярные казахстанские актеры Таня Турлай и Чингиз Капин придумали интересный ролик, носящий название "Служба поддержки алматинцев в Астане", сообщает Zakon.kz.

По сценарию Турлай играет алматинку, которая звонит Капину – сотруднику службы.

"Здравствуйте. У меня паническая атака, мне слишком легко дышать!" – жалуется Турлай.

Сотрудник службы с пониманием относится к ситуации и предлагает ей открыть мобильный банкинг и задает вопросы: "Ипотеку видите? Долги? Труднее дышать стало?"

После утвердительного ответа следует другой вопрос.

"Я не могу разобраться: где верх, где низ?. Я нахожусь возле "Байтерека".

Тогда Капин уверенно отвечает:

"Смотрите, в столице верх – это всегда Акорда. Идите туда".

На этом приключения алматинки не заканчиваются, и она снова обращается за помощью:

"Опять я. У меня паничка. Нахожусь на левом берегу и не могу найти старую пятиэтажку. Здесь все ЖК!"

Сотрудник снова выступает с дельным советом.

"Успокойтесь. Прямо сейчас берете раф на кокосовом, садитесь на ЛРТ, направляетесь в сторону аэропорта и возвращаетесь в Алматы".

"Я очень сильно уже хочу вернуться в Алматы. Хочу просто два часа в пробках стоять. Хочу эту пыль от строительства дорог, хочу смог!" – говорит Турлай со слезами на глазах.

Отметим, что спор между жителями Алматы и Астаны – это вечное и популярное культурное явление, основанное на разнице характера, климата и ритма жизни двух главных городов.

Ролик нашел большой отклик у казахстанцев.

Ой, так и есть! Я в Астану, когда первый раз приехала, в шоке была – как они живут без гор! И как они ориентируются, куда ехать, если нет верха и низа.

А у меня в Астане, наоборот, аллергия, недавно летела – чихала без остановки, а в Алматы такого нет. Или на свежий воздух это такая реакция?

С такой службой поддержки точно не пропадешь! Настроение подняли на всю неделю.

Я алматинка, где у вас тут в Астане углы? Почему адреса только номерами называете? Пересечение укажите! Я буду жаловаться! Да, ещё я переходила дорогу и устала, а это была только середина дороги. Беспредел.

Это шедевр! Теперь это мой любимый рилс после "Мы на летке"!

Реально – алматинцы не могут без Алматы, куда бы ни уехали, тянет в Алматы.

Вы меня заинтересовали. Никогда не хотела в Астану – теперь захотелось.

А я каждый раз, когда бываю в Астане, сбрасываю вес, где-то 7-8 кг. Вау, как я красиво сказал, что там невкусно готовят.

1 февраля 2026 года Турлай записывала видео из Алматы, тогда температура в городе поднялась до +9°С. Блогер, завтракая на летнике, посвятила шуточное обращение жителям всех северных городов Казахстана. "Север страны, вам огромный привет. Хорошего настроения. Улыбайтесь", – отметила она.