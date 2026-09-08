Два дома в центре Алматы возьмут под особый контроль: в чем причина

В Алматы с начала 2026 года из домов по проспекту Назарбаева, 120 и 124, где расположены 11 увеселительных заведений, в полицию поступило 167 вызовов, сообщает Zakon.kz.

По выявленным нарушениям стражи порядка составили 257 административных протоколов. Руководителям заведений направили представления об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям. За непринятие соответствующих мер по статье 479 КоАП составили еще 11 протоколов, а адреса взяли на усиленный контроль.

"Данный участок находится на особом контроле полиции. Мы реагируем не только на уже совершенные правонарушения, но и на обращения жителей, которые сигнализируют о нарушении тишины и общественного порядка. Владельцы и руководители заведений должны понимать: организация работы увеселительного заведения предполагает и ответственность за безопасность и порядок на прилегающей территории. Наша задача – обеспечить комфорт и безопасность граждан, проживающих в близлежащих домах. Поэтому профилактические и контрольные мероприятия в отношении заведений, где регулярно фиксируются нарушения, будут продолжены", – резюмировал Тимур Ногайбаев.

Ранее стало известно, что по вечерам и ночам стражи порядка Алматы будут посещать увеселительные заведения, проходить по залам и оценивать обстановку.