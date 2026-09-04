В Актобе осудили отличника олимпиад, зарезавшего мать и ранившего бабушку
По информации КТК, свой приговор подсудимый сегодня даже не услышал – в настоящее время он находится в специализированной психиатрической больнице в Талгаре.
Кровавая трагедия произошла в прошлом году. Дома между подростком и его 41-летней матерью вспыхнул конфликт, в ходе которого юноша схватил нож и нанес женщине несколько смертельных ранений. На защиту дочери попыталась встать 73-летняя бабушка, но внук набросился и на нее. Пенсионерку с множественными ножевыми ранениями врачам удалось спасти.
Знакомые семьи поражены случившимся: подросток учился на отлично и занимал призовые места на школьных олимпиадах. Позже близкие вспомнили, что в последнее время юноша стал раздражительным, а его поведение изменилось, однако вспышки агрессии списывали на сложный переходный возраст.
По делу провели несколько психолого-психиатрических экспертиз. Специалисты установили, что школьник страдает хроническим психическим заболеванием и в момент совершения преступления не осознавал своих действий.
"Назначить принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Меру безопасности в виде помещения в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, оставить без изменения", – огласил решение председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Алтынбек Сабыров.
Ранее сообщалось, что дело школьника из Актобе о расправе над матерью на глазах у семьи дошло до суда.