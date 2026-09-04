В Актобе осудили отличника олимпиад, зарезавшего мать и ранившего бабушку

В Актобе вынесли приговор 16-летнему подростку, который зарезал мать и тяжело ранил бабушку. Из-за выявленного диагноза "шизофрения" юношу освободили от уголовной ответственности и отправят на принудительное лечение, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, свой приговор подсудимый сегодня даже не услышал – в настоящее время он находится в специализированной психиатрической больнице в Талгаре.

Кровавая трагедия произошла в прошлом году. Дома между подростком и его 41-летней матерью вспыхнул конфликт, в ходе которого юноша схватил нож и нанес женщине несколько смертельных ранений. На защиту дочери попыталась встать 73-летняя бабушка, но внук набросился и на нее. Пенсионерку с множественными ножевыми ранениями врачам удалось спасти.

Знакомые семьи поражены случившимся: подросток учился на отлично и занимал призовые места на школьных олимпиадах. Позже близкие вспомнили, что в последнее время юноша стал раздражительным, а его поведение изменилось, однако вспышки агрессии списывали на сложный переходный возраст.

По делу провели несколько психолого-психиатрических экспертиз. Специалисты установили, что школьник страдает хроническим психическим заболеванием и в момент совершения преступления не осознавал своих действий.

"Назначить принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Меру безопасности в виде помещения в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, оставить без изменения", – огласил решение председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Алтынбек Сабыров.

Ранее сообщалось, что дело школьника из Актобе о расправе над матерью на глазах у семьи дошло до суда.