Сулейменова объяснила изменения в написании названия сентября на казахском языке

Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года прокомментировала споры вокруг написания названия сентября на казахском языке и рассказала, можно ли считать один из вариантов ошибочным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на обсуждение в соцсетях правильного написания названия сентября на казахском языке – "қыргүйек" или "қыркүйек", и спросили, почему букву "к" заменили на "г".

"Министерство просвещения никакого отношения к этой ситуации не имеет. Это изменения, которые происходят в языке. Но и меня очень заинтересовал этот вопрос. Изучила материалы и могу сказать, что начиная с 80-х годов прошли обсуждения по изменению правил написания и произношения. Но я сама пишу "қыркүйек". Я применяю "к". И в конце 80-х годов и позже, в 2000-е годы, были проведены исследования по применению, которые показали, что 93% людей предпочитают такой же вариант", – ответила Суйлеменова.

По ее словам, можно применять оба варианта, и ни один из вариантов нельзя назвать ошибкой.

"Если наши ученые-языковеды скажут, что правильно писать "қыргүйек", мы должны прислушаться к ним. Точку должны поставить ученые", – сказала министр.

Ранее стало известно, что новый формат школьных учебников с использованием ИИ хотят разработать в Казахстане.