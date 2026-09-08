Родители и педагоги выступили против новых правил в художественной школе Шымкента
Педагоги рассказали КТК, что новые условия серьезно осложнили их работу. Им приходится самостоятельно заниматься обустройством кабинетов, покупать инвентарь и искать учеников.
"Хожу по улицам. У меня два высших образования, красный диплом! Мне стыдно, люди смотрят на нас как на нищих. Что будет с нашей зарплатой?" – рассказала преподаватель Айжамал Калмырзаева.
Педагоги также жалуются на отсутствие воды и нормального освещения в некоторых кабинетах. Шторы для помещений, по их словам, пришлось приносить из дома.
Родители недовольны тем, что детям стало сложнее добираться на занятия.
"Чтобы просто добраться в этот район, приходится делать две пересадки. В итоге ребенок, пока доедет сюда и отзанимается, вообще не успевает съездить домой и поесть", – рассказала Умида Максутова.
Еще одной проблемой стало введение платы в размере 4 325 тенге с ребенка. В результате число воспитанников сократилось примерно с 200 до 50.
Директор школы Виолетта Акчулакова объяснила ситуацию статусом учреждения: "Мы являемся государственным коммунальным казенным предприятием, где основная деятельность – коммерческая".
По ее словам, учреждение самостоятельно несет расходы, которые не покрываются бюджетом.
В городском управлении образования заявили, что намерены провести проверку ситуации в школе.
Ранее сообщалось, что обновлены правила зачисления детей в художественные и музыкальные школы.