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Общество

Родители и педагоги выступили против новых правил в художественной школе Шымкента

В художественной школе Шымкента родители и педагоги выступили против новых правил, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:34 Фото: magnific.com
В Шымкенте разгорелся скандал вокруг детской художественной школы. После закрытия трех филиалов занятия теперь проходят в одном здании на окраине города. Кроме того, ранее бесплатные кружки стали платными, сообщает Zakon.kz.

Педагоги рассказали КТК, что новые условия серьезно осложнили их работу. Им приходится самостоятельно заниматься обустройством кабинетов, покупать инвентарь и искать учеников.

"Хожу по улицам. У меня два высших образования, красный диплом! Мне стыдно, люди смотрят на нас как на нищих. Что будет с нашей зарплатой?" – рассказала преподаватель Айжамал Калмырзаева.

Педагоги также жалуются на отсутствие воды и нормального освещения в некоторых кабинетах. Шторы для помещений, по их словам, пришлось приносить из дома.

Родители недовольны тем, что детям стало сложнее добираться на занятия.

"Чтобы просто добраться в этот район, приходится делать две пересадки. В итоге ребенок, пока доедет сюда и отзанимается, вообще не успевает съездить домой и поесть", – рассказала Умида Максутова.

Еще одной проблемой стало введение платы в размере 4 325 тенге с ребенка. В результате число воспитанников сократилось примерно с 200 до 50.

Директор школы Виолетта Акчулакова объяснила ситуацию статусом учреждения: "Мы являемся государственным коммунальным казенным предприятием, где основная деятельность – коммерческая".

По ее словам, учреждение самостоятельно несет расходы, которые не покрываются бюджетом.

В городском управлении образования заявили, что намерены провести проверку ситуации в школе.

Ранее сообщалось, что обновлены правила зачисления детей в художественные и музыкальные школы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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