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События

Очереди автобусов на заправках в Алматы: акимат объяснил, что произошло

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 16:15 Фото: Zakon.kz
В Управлении городской мобильности Алматы объяснили появившиеся в социальных сетях видео с автобусами, стоящими в очереди на заправку, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве добавили, что, к сожалению, в настоящее время на отдельных автобусных маршрутах возможны временные задержки в движении.

"Причиной является ограниченная работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В настоящее время из 8 станций в штатном режиме функционируют 5, в связи с чем на действующих заправочных комплексах образовались очереди из автобусов", – пояснили специалисты.

В настоящее время, по информации обслуживающих организаций, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Так, запуск одной из станций планируется 29 июля, полное восстановление работы всех АГНКС ожидается до 31 июля.

В заключительной части официального сообщения пассажирам принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок.

Тем временем автобус протаранил сразу три припаркованных автомобиля в городе. По словам водителя общественного транспорта, "он не поместился".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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